Столичный памятник Ватутину осквернили

Об этом неонацисты лично сообщили в Facebook.

Скульптура находится в Мариинском парке в центральном районе столицы. Красной краской облит постамент памятника.

Также на краске обнаружен мусор и наклейка, прославляющая воинов УПА за ликвидацию "красного палача".

Извесно, что также памятник генералу Ватутину облили красной краской в центре Полтавы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в мае 2018 года в центре столицы появится первая скульптура, посвященная украинской национальной валюте – гривне.