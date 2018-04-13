12:52 13.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичный памятник Ватутину осквернили

В центре Киева неизвестные вандалы вылили красную краску с мусором на памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.

Столичный памятник Ватутину осквернили

Об этом неонацисты лично сообщили в Facebook. 

Скульптура находится в Мариинском парке в центральном районе столицы. Красной краской облит постамент памятника.

Также на краске обнаружен мусор и наклейка, прославляющая воинов УПА за ликвидацию "красного палача".

Извесно, что также памятник генералу Ватутину облили красной краской в центре Полтавы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в мае 2018 года в центре столицы появится первая скульптура, посвященная украинской национальной валюте – гривне.


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