В столице учебный автомобиль попал в ДТП

Об этом сообщает пресс-служба киевской патрульной полиции.

В правоохранительные органы Киева поступило сообщение о том, что случилось ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, причина аварии в том, что водитель не смог справился с управлением. Подробности происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Сообщается. что водителя автомобиля госпитализировали, о его состоянии пока что не известно.

По словам свидетелей, машина была учебной, в салоне помимо водителя, находился автоинструктор. ДТП произошло около 15:00.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, без нарушений общественной безопасности и порядка.