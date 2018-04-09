17:55 09.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице учебный автомобиль попал в ДТП

В Киеве на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе учебное транспортное средство врезалось во столб. В результате инцидента водитель машины пострадал.

В столице учебный автомобиль попал в ДТП

Об этом сообщает пресс-служба киевской патрульной полиции.

В правоохранительные органы Киева поступило сообщение о том, что случилось ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, причина аварии в том, что водитель не смог справился с управлением. Подробности происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Сообщается. что водителя автомобиля госпитализировали, о его состоянии пока что не известно.

По словам свидетелей, машина была учебной, в салоне помимо водителя, находился автоинструктор. ДТП произошло около 15:00.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, без нарушений общественной безопасности и порядка.


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