Куда пойти в Киеве на Пасху-2018: афиша праздничных мероприятий

Вообщем-то, когда освятите пасочки и от души розговиетесь за праздничным столом, отправляйтесь на прогулку всей семьей.
Софийская, Михайловская и Контрактовая площадь
С 5 по 22 апреля можно будет посетить уже традиционный Фестиваль писанок.
Большие писанки высотой 90 см опять будут украшать Софийскую площадь, а пасхальные кролики будут трех видов.
Здесь состоится фестиваль иллюминаций.
Сквер на Контрактовой будет празднично украшен.
Яркие бабочки, цветы и пчелы будут радовать глаза и заставлять делать не менее яркие снимки.
Когда: 7-9 апреля
Твоя пасха Fest
Гостей фестиваля ТВОЯ ПАСХА fest ждет концертная программа Пасхальное сияние с участием народных и заслуженных артистов Украины, коллективов и детских ансамблей, флешмоб Встречаем Царя! театрализованное действо, пасхальный молебен с участием католических, православных и протестантских священников, благотворительная пасхальная ярмарка, пасхальные фотозоны и инсталляции, а также интерактивная программа для детей и семей.
Когда: 8 апреля в 16:00
Локация: Михайловская площадь
Пасха в Феофании
Ежедневно с 7 по 9 апреля в парке Феофания вас ждет развлекательная программа для детей и взрослых: концерт под открытым небом, анимационная программа для детей, творческие мастер-классы, авторская выпечка и вкусные напитки.
Когда: 7-9 апреля
Локация: парк Феофания
Пасха в Мануфактуре
Пасха в аутлет-городке Мануфактура – это возможность позитивно провести выходные в кругу друзей и семьи.
Посетителей ждет уютная атмосфера и развлечения на любой вкус, дегустация вкусных пасхальных куличей, традиционная ярмарка сладостей и изделий хендмейд, веселые конкурсы и красивые подарки.
Для детей от 5 лет – кулинарные мастер-классы от профессионалов своего дела Kartata Potata.
Когда: 8-9 апреля
Локация: аутлет-городок Мануфактура
ВСІ. СВОЇ. Дни украинского платья и маркет украшений
С 7 по 9 апреля на маркете Всі. Свої будут представлены платья от 250 лучших украинских производителей.
Кроме того, на эти дни запланирован Маркет украшений, в рамках которого около 50-ти украинских брендов представят аксессуары из самых разнообразных материалов – золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, керамики, дерева, стекла и металла.
Когда: 7-9 апреля
Локация: Десятинная, 12
Фестиваль уличной еды
Всеми любимый фестиваль впервые стартует в 2018 году. Как всегда, здесь вас ждут самые вкусные и оригинальные рецепты.
Отведать можно как мясные, так и вегетарианские блюда.
Кроме того, будет много интересного и сладкого для маленьких гостей. Не пропустите самое вкусное мероприятие весны!
Когда: 8–9 апреля
Локация: Арт-завод Платформа
Национальный Экспоцентр Украины
На ВДНХ откроется выставка-ярмарка Пасхальная писанка, на которой можно будет купить изделия пасхальной тематики, продукты и напитки для пасхального кулича.
Также здесь будут выставлены и всевозможные корзинки, горшки, вышиванки и писанки.
Здесь пройдут мастер-классы по любому из ремесел.
Для детей также будут аттракционы и мастер-классы, на которых они смогут изготовить пасхальные подарки.
8 апреля здесь можно будет вкусно покушать в фуд-зоне и поучаствовать в развлекательной программе с конкурсами и песнями.
Когда: 7-9 апреля
Локация: ВДНХ
Пирогово
Здесь тоже будут праздновать Пасху. Старые домики будут празднично украшены.
Накануне Воскресения Христова состоится Весенняя пасхальная ярмарка народного искусства и ремесел.
Здесь можно попробовать традиционную украинскую кухню и поесть горячих шашлыков.
Мероприятие будет проходить под исполнение фольклорных коллективов со всей Украины.
Также уже после Пасхи, 9 апреля, состоится традиционный Мокрый понедельник с праздничной литургией и Крестным ходом, с веснянками и гаивками, очисткой водой и выставкой-продажей пасхальной атрибутики.
Когда: 8-9 апреля
Локация: музей Пирогово
Парк Киевская Русь
8 апреля с 12.00 до 14.00 в парк приедет иерей, который освятит пасхальные блюда для всех желающих.
Каждый посетитель праздника сможет выбрать занятие по душе – пострелять из лука, взять в аренду костюм и поучаствовать в фотосессии, покататься на лошадях, попробовать блюда в корчме, принять участие в самых разнообразных мастер-классах, приобрести или изготовить самому оригинальные сувениры.
Когда: 8 апреля
Локация: Парк Киевская Русь
Мамаева слобода
В церкви Покрова Пресвятой Богородицы состоится всенощная служба, после чего можно будет освятить пасхальную корзину и принять участие в Крестном ходе.
9 апреля казацкийпоселок ждет всех неженатых парней и девушек, чтобы присоединиться к празднику Поливального понедельника.
Стоимость входного билета составит 100 грн.
Когда: с 7 апреля 22.00 по 9 апреля
Локация: Мамаева слобода