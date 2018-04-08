Куда пойти в Киеве на Пасху-2018: афиша праздничных мероприятий

Вообщем-то, когда освятите пасочки и от души розговиетесь за праздничным столом, отправляйтесь на прогулку всей семьей.

Софийская, Михайловская и Контрактовая площадь

С 5 по 22 апреля можно будет посетить уже традиционный Фестиваль писанок.

Большие писанки высотой 90 см опять будут украшать Софийскую площадь, а пасхальные кролики будут трех видов.

Здесь состоится фестиваль иллюминаций.

Сквер на Контрактовой будет празднично украшен.

Яркие бабочки, цветы и пчелы будут радовать глаза и заставлять делать не менее яркие снимки.

Когда: 7-9 апреля

Твоя пасха Fest

Гостей фестиваля ТВОЯ ПАСХА fest ждет концертная программа Пасхальное сияние с участием народных и заслуженных артистов Украины, коллективов и детских ансамблей, флешмоб Встречаем Царя! театрализованное действо, пасхальный молебен с участием католических, православных и протестантских священников, благотворительная пасхальная ярмарка, пасхальные фотозоны и инсталляции, а также интерактивная программа для детей и семей.

Когда: 8 апреля в 16:00

Локация: Михайловская площадь

Пасха в Феофании

Ежедневно с 7 по 9 апреля в парке Феофания вас ждет развлекательная программа для детей и взрослых: концерт под открытым небом, анимационная программа для детей, творческие мастер-классы, авторская выпечка и вкусные напитки.

Когда: 7-9 апреля

Локация: парк Феофания

Пасха в Мануфактуре

Пасха в аутлет-городке Мануфактура – это возможность позитивно провести выходные в кругу друзей и семьи.

Посетителей ждет уютная атмосфера и развлечения на любой вкус, дегустация вкусных пасхальных куличей, традиционная ярмарка сладостей и изделий хендмейд, веселые конкурсы и красивые подарки.

Для детей от 5 лет – кулинарные мастер-классы от профессионалов своего дела Kartata Potata.

Когда: 8-9 апреля

Локация: аутлет-городок Мануфактура

ВСІ. СВОЇ. Дни украинского платья и маркет украшений

С 7 по 9 апреля на маркете Всі. Свої будут представлены платья от 250 лучших украинских производителей.

Кроме того, на эти дни запланирован Маркет украшений, в рамках которого около 50-ти украинских брендов представят аксессуары из самых разнообразных материалов – золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, керамики, дерева, стекла и металла.

Когда: 7-9 апреля

Локация: Десятинная, 12

Фестиваль уличной еды

Всеми любимый фестиваль впервые стартует в 2018 году. Как всегда, здесь вас ждут самые вкусные и оригинальные рецепты.

Отведать можно как мясные, так и вегетарианские блюда.

Кроме того, будет много интересного и сладкого для маленьких гостей. Не пропустите самое вкусное мероприятие весны!

Когда: 8–9 апреля

Локация: Арт-завод Платформа

Национальный Экспоцентр Украины

На ВДНХ откроется выставка-ярмарка Пасхальная писанка, на которой можно будет купить изделия пасхальной тематики, продукты и напитки для пасхального кулича.

Также здесь будут выставлены и всевозможные корзинки, горшки, вышиванки и писанки.

Здесь пройдут мастер-классы по любому из ремесел.

Для детей также будут аттракционы и мастер-классы, на которых они смогут изготовить пасхальные подарки.

8 апреля здесь можно будет вкусно покушать в фуд-зоне и поучаствовать в развлекательной программе с конкурсами и песнями.

Когда: 7-9 апреля

Локация: ВДНХ

Пирогово

Здесь тоже будут праздновать Пасху. Старые домики будут празднично украшены.

Накануне Воскресения Христова состоится Весенняя пасхальная ярмарка народного искусства и ремесел.

Здесь можно попробовать традиционную украинскую кухню и поесть горячих шашлыков.

Мероприятие будет проходить под исполнение фольклорных коллективов со всей Украины.

Также уже после Пасхи, 9 апреля, состоится традиционный Мокрый понедельник с праздничной литургией и Крестным ходом, с веснянками и гаивками, очисткой водой и выставкой-продажей пасхальной атрибутики.

Когда: 8-9 апреля

Локация: музей Пирогово

Парк Киевская Русь

8 апреля с 12.00 до 14.00 в парк приедет иерей, который освятит пасхальные блюда для всех желающих.

Каждый посетитель праздника сможет выбрать занятие по душе – пострелять из лука, взять в аренду костюм и поучаствовать в фотосессии, покататься на лошадях, попробовать блюда в корчме, принять участие в самых разнообразных мастер-классах, приобрести или изготовить самому оригинальные сувениры.

Когда: 8 апреля

Локация: Парк Киевская Русь

Мамаева слобода

В церкви Покрова Пресвятой Богородицы состоится всенощная служба, после чего можно будет освятить пасхальную корзину и принять участие в Крестном ходе.

9 апреля казацкийпоселок ждет всех неженатых парней и девушек, чтобы присоединиться к празднику Поливального понедельника.

Стоимость входного билета составит 100 грн.

Когда: с 7 апреля 22.00 по 9 апреля

Локация: Мамаева слобода