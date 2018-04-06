12:56 06.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве создали скорую для бездомных животных

В столице Украины вступила в действие команда волонтеров под лидерством Эльшана Мехтиева, которые создали скорую помощь для бездомных животных. 

В Киеве создали скорую для бездомных животных

Об этом сообщается на странице сообщества TheKyiv.City в Facebook.

В команде 49 волонтеров. Зоозащитники ежедневно бесплатно собираются, выезжают на нескольких специальных автомобилях с маркировкой "Бесплатная собачья помощь". Они проехжают по улицам Киева и увозят собак на стерилизацию, кормят бездомных животных, помогают приютам.

Как заверяет их лидер Эльшан Мехтиев, работающий архитектором выставочных стендов, команде не нужны никакие вспомогательные денежные средства. Тем не менее он подчеркивает, что волонтерам очень поможет, если каждый желающий заберет себе на содержание собаку или кота, потому что держать всех животных у команды нет места.

Благодаря проекту помощи IHELP.DOG уже около сотни бездомных собак нашли новых хозяев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальный цирк Украины хорошо относится к своим животным и использует исключительно гуманные способы дрессировки.


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