10:19 05.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве планируют построить еще один международный аэропорт

Министерство инфраструктуры Украины предлагает построить еще один международный аэропорт для Киева.

В Киеве планируют построить еще один международный аэропорт

Соответствующий проект "Авиационной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года" опубликован на сайте правительства. Документ должен быть утвержден правительственным распоряжением.

Документом предусматривается строительство еще одного международного аэропорта для Киева, чтобы обеспечить спрос на авиаперевозки из-за растущего туристического и делового потенциала столицы.

Отмечается, если аэропорт удастся построить, то в правительстве обещают обеспечить инфраструктуру подъездных дорог и качественного наземного сообщения с этим аэропортом различными видами общественного транспорта.

Предполагается, что новый аэропорт будет построен на базе близлежащих аэродромов Гостомеля, Белой Церкви или Житомира. В проекте авиастратегии они указываются в качестве авиаузлов для лоукост-перевозок.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", украинский аэропорт "Борисполь" проводит переговоры о сотрудничестве с британской лоукост-авиакомпания "еasyJet" относительно полетов в Украину. 


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