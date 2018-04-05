В Киеве на Виноградаре произошла массовая драка и поножовщина - ВИДЕО

Закончилась драка ударом ножом. В результате происшествия пострадал мужчина.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на проспекте Свободы возле кафе Кавказ. Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт пока неизвестно. Однако, по предварительным данным, что в драке участвовали более десяти человек - семь человек с одной стороны и трое с другой.

Один из участников получил ножевое ранение под ребром. Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в кафе.

Врачи скорой сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Его срочно госпитализировали. Остальные участники сбежали с места происшествия.

Сейчас полиция разыскивает всех участников драки и выясняет обстоятельства просишествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Новоград-Волынский Житомирской области в среду вечером, 4 апреля, неизвестный посреди города открыл пальбу из огнестрельного оружия. Он стрелял в местного предпринимателя и депутата городского совета.

В результате инцидента политик получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее ранение грудной клетки. Мужчину срочно госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в полиции.