В Киеве на улице взорвался автомобиль Volkswagen - ФОТО, ВИДЕО

На данный момент данных о пострадавших в результате происшествия не поступало. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Анны Ахматовой около часу ночи.

После взрыва машина загорелась. На месте происшествия оперативно приехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейские.

Сейчас правоохранители устанавливают причины взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во дворе жилого дома на улице Якуба Коласа неизвестные подорвали внедорожник Range Rover. В результате инцидента пострадал владелец машины.