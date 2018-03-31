Киевляне стали чаще отказываться от субсидий

На сегодняшний день средний размер получаемой киевлянами субсидии составляет около 1237 гривен. Наибольшие сумму льгот по оплате коммунальных услуг получают жители в Святошинском и Шевченковском районах - 1 тыс. 535 гривен и 1 тыс. 397 гривен соответственно.

В начале 2018 года в Киеве числится 291 тыс домохозяйств, которые получают средства для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ситуацию по стране можно назвать аналогичной, ведь в начале марта министр социальной политики Андрей Рева заявил, что количество выплат субсидий по регионам также сократилось на 36 процентов.

Окончательно отказаться от практики помощи государства украинцам на выплату коммунальных тарифов, по мнению экспертов Минсоцполитики, можно будет к концу 2022 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство финансов Украины подготовило проект правительственного постановления, предполагающий полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора.