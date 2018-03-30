В Киеве в апреле пройдет традиционный фестиваль писанок

Она пройдет в рамках празднования Светлого Христова Воскресения и продлится до 22 апреля. Как сообщают организаторы фестиваль Folk Ukraine, это ежегодное традиционное мероприятие, которое является неотъемлемой частью праздника Пасхи для киевлян и гостей столицы Украины.

Всего фестиваль охватит четыре локации: Софийскую и Михайловскую площади, Владимирский проезд и сквер возле него. Они станут эпицентром писанковой феерии под открытым небом, - заверили организаторы, добавив, что на Софийской площади будут представлены уже привычные гигантские писанки и новые объекты - пасхальные зайчики.

Михайловская площадь оставляет свой статус детской зоны развлечений, а Владимирский проезд будет приветствовать посетителей гостеприимной ярмаркой.

В сквере Владимирского проезда разместятся выставка прошлогодних работ участников арт-перфоманса "585 художников", затем выставка кованых гигантских писанок, зона мастер-классов для детей и взрослых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 30 марта, иудеи начинают праздновать Песах, который продлится в 2018 году до 7 апреля.