13:51 29.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области произошел рейдерский захват жилого дома

В Киево-Святошинском незаконно вторглась в часстную собственность группа рейдеров. Проживающую в доме семью уже давно пытаются противоправно выселить.

 

В Киевской области произошел рейдерский захват жилого дома

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Украины Киевской области в сети Facebook.

Как сообщают правоохранительные органы, к ним поступило сообщение по специальной линии "102" днем 29 марта. Гражданка Украины, проживающая в Киево-Святошинском районе заявила о том, что группа людей незаконно вторгалась в ее жилище, пока женщина не находилась дома.

Захватчики разбили окно и проникли внутрь. В этот момент в доме пребывал ребенок - одиннадцатилетняя дочь потерпевшей. Девочка страдала от заболевания сердца. Преступники с применением силы вышвырнули ребенка на улицу, отправив вслед за ней некоторые вещи. Девочку с места событий увезла карета скорой помощи.

Правоохранители Киево-Святошинского отдела быстро отреагировали на сообщение, прибыв на место происшествия. Ими зафиксировано, что рейдеры цинично следовали заранее установленому плану для группы, игнорируя законы государства.Известно, что по указанному частному помещению до сих пор идут судебные споры.

Злоумышленники действовали с документами работников частной охранной фирмы. Их задержали и объявили им подозрение в совершении уголовного преступления по статье 187 Уголовного кодекса Украины "разбой".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине каждый третий человек, который совершает правонарушение уже имеет судимость.


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