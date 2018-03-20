12:15 20.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная полиция задержала "лже-минера"

В Киеве во вторник утром, 20 марта, задержан мужчина, который сообщил о "минировании" здания департамента Министерства внутренних дел Украины.

Столичная полиция задержала

Полицией разоблачила анонима и по "горячим следам" задержала его. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, неизвестный сделал сообщение с угрозами террористического характера.

Оперативники спецслужбы задержали его в соответствии Уголовным процессуальным кодексом Украины. Им оказался местный житель. При это он также заявил о "минировании" одной из центральных улиц Киева.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное дело и решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале в Киеве из-за сообщения о "минировании" были закрыты станции метро "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Дворец спорта" и "Золотые ворота".


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