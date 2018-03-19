18:15 19.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Апелляция на арест Рубана будет рассмотрена в суде

Заседание Апелляционного киевского суда по делу главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана состоится завтра, 20 марта в 10:45. Суд рассмотрит жалобу стороны защиты на арест Рубана, которого два месяца будут содержать под стражей. Об этом сообщил адвокат задержанного, Виталий Погосян.

Апелляция на арест Рубана будет рассмотрена в суде

Как известно, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Ему выдвинуты обвинения в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержание по стражей на два месяца без возможности внесения залога. 

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщал, операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана продолжалась в течение 9-10 месяцев. 
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Служба безопасности Украины поделилась видеозаписью, на которой Владимир Рубан лично участвует в погрузке оружие и гранат в свой автомобиль. Видео уже появилось на видеохостинге Youtubе.


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