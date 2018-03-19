Апелляция на арест Рубана будет рассмотрена в суде

Как известно, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Ему выдвинуты обвинения в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержание по стражей на два месяца без возможности внесения залога.

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщал, операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана продолжалась в течение 9-10 месяцев.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Служба безопасности Украины поделилась видеозаписью, на которой Владимир Рубан лично участвует в погрузке оружие и гранат в свой автомобиль. Видео уже появилось на видеохостинге Youtubе.