18:35 18.03.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100188870:roman
На Майдане задержали двух активистов, которые разломали выставочную конструкцию - ВИДЕО
Полиция Киева провела задержания двух активистов, которые пытались разобрать металлическую конструкцию на Майдане Независимости. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полиция не вмешивалась в действия людей, которые сегодня собрались в центре столице. Пара активистов сняла государственную символику с конструкций выставки, которая символизировала единство Украины и Крыма.
Полиция квалифицировала действия активистов как административное правонарушение.
"Каждому из них будет дана правовая оценка", - говорится в официальном уведомлении Крищенко.
Прошедшая акция в центре столицы прошла без грубых нарушений правопорядка, люди уже начали расходиться по домам.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в центре Львова собрались граждане, которые призывали россиян не идти на избирательные участки. В знак протеста люди смастерили и подожгли макет Кремля.