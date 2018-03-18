18:35 18.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Майдане задержали двух активистов, которые разломали выставочную конструкцию - ВИДЕО

Полиция Киева провела задержания двух активистов, которые пытались разобрать металлическую конструкцию на Майдане Независимости. Об этом передает пресс-служба столичной полиции.

На Майдане задержали двух активистов, которые разломали выставочную конструкцию - ВИДЕО

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полиция не вмешивалась в действия людей, которые сегодня собрались в центре столице. Пара активистов сняла государственную символику с конструкций выставки, которая символизировала единство Украины и Крыма.

Полиция квалифицировала действия активистов как административное правонарушение. 

"Каждому из них будет дана правовая оценка", - говорится в официальном уведомлении Крищенко.

Прошедшая акция в центре столицы прошла без грубых нарушений правопорядка, люди уже начали расходиться по домам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в центре Львова собрались граждане, которые призывали россиян не идти на избирательные участки. В знак протеста люди смастерили и подожгли макет Кремля. 


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