На Майдане задержали двух активистов, которые разломали выставочную конструкцию - ВИДЕО

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, полиция не вмешивалась в действия людей, которые сегодня собрались в центре столице. Пара активистов сняла государственную символику с конструкций выставки, которая символизировала единство Украины и Крыма.

Полиция квалифицировала действия активистов как административное правонарушение.

"Каждому из них будет дана правовая оценка", - говорится в официальном уведомлении Крищенко.

Прошедшая акция в центре столицы прошла без грубых нарушений правопорядка, люди уже начали расходиться по домам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в центре Львова собрались граждане, которые призывали россиян не идти на избирательные участки. В знак протеста люди смастерили и подожгли макет Кремля.