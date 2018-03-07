За нечищеные крыши в столице уже составили протоколы на 40 предприятий - КГГА

Общая сумма штрафов может достигать 68 тысяч гривен. Об этом в среду, 7 марта сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

При этом он заверил, что столичные коммунальщики расчистили от сосулек 1157 кровель. Вместе с тем Пантелеев напомнил, что к работе по очистке кровель привлечены подразделения "Киевзеленстрой", ГосЧС Украины, КАРС "Киевская служба спасения".

Сейчас в городе работает 111 сотрудников коммунальных служб. Городские власти просят пешеходов в эти несколько дней быть максимально внимательными и осторожными, не отпускать детей без присмотра и томе подобное, - заявил заместитель председателя КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столичном Деснянском районе в понедельник, 5 марта, на голову пожилой женщине упала с крыши сосулька. В результате падения инцидента пострадавшая получила серьезную травму. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Владимира Маяковского в жилом массиве Троещина. 65-летняя прохожая, на голову которой упала огромная глыба льда, получила сотрясения головного мозга и была доставлена врачами в клиническую больницу скорой помощи.