В столице произошла авария - ФОТО

Произошла авария в результате резкого ухудшения погодных условий на столичных дорогах.

По предварительной информации, транспорт мужчины занесло на одном из участков дороги по улице Лисковской и он угодил в припаркованные на обочине машины.

На место происшествия прибыла правоохранители и эвакуатор, на этом участке дороги движение было затруднено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве столкнулись три автомобиля, пострадавших нет.