09:39 25.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице произошла авария - ФОТО

В Киеве в дорожно-транспортное происшествие угодил водитель Subaru. Об этом передает “Киев Оперативный”.

В столице произошла авария - ФОТО

Произошла авария в результате резкого ухудшения погодных условий на столичных дорогах.

По предварительной информации, транспорт мужчины занесло на одном из участков дороги по улице Лисковской и он угодил в припаркованные на обочине машины. 

На место происшествия прибыла правоохранители и эвакуатор, на этом участке дороги движение было затруднено.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве столкнулись три автомобиля, пострадавших нет.

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