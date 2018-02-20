В столичном Днепровском районе столкнулись две легковушки, погиб человек - ФОТО

Тут на перекрестке бульвара Перова и улицы Алишера Навои столкнулись два автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.

Как сообщили в патрульной полиции столицы, на данный момент причины аварии пока не известны, обстоятельства будет устанавливать следствие.

Известно только, что столкнулись автомобили Renаult и Skoda. Оба водители не были пристегнуты, однако в Renаult сработали все подушки безопасности. Водители получил серьезные травмы.

Водитель Skoda от полученных травм погиб на месте происшествия. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на вторник, 20 февраля, автомобиль Toyota в лобовом столкновении протаранил ВАЗ. В результате аварии один из водителей попал в реанимацию. При этом водитель иномарки скрылся с места происшествия.