В центре Киева вспыхнул пожар в кафе - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как установили сотрудники ГСЧС, возгорание возникло между первым и вторым этажами здания. А как известно, помещения на первом этаже, в котором произошло возгорание, оборудовано под кафе.

По словам спасателей, пожар сложно было потушит, поскольку само горение сопровождалось тлением межэтажных деревянных перекрытий. Поэтому, сначала нужно было их разобрать, а уже потом приступить к ликвидации самого пламя.

"В 16:08 пожар в центре Киева был локализован", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате пожара погибших и травмированных нет. Сейчас выясняется причина его возникновения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районной центре Валки Харьковской области в субботу вечером произошел масштабный пожар.