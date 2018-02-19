17:16 19.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева вспыхнул пожар в кафе - ФОТО

В центре украинской столицы горит кафе по адресу улица Михайловской, 13. К месту происшествия направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

В центре Киева вспыхнул пожар в кафе - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как установили сотрудники ГСЧС, возгорание возникло между первым и вторым этажами здания. А как известно, помещения на первом этаже, в котором произошло возгорание, оборудовано под кафе.

По словам спасателей, пожар сложно было потушит, поскольку само горение сопровождалось тлением межэтажных деревянных перекрытий. Поэтому, сначала нужно было их разобрать, а уже потом приступить к ликвидации самого пламя.

"В 16:08 пожар в центре Киева был локализован", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате пожара погибших и травмированных нет.  Сейчас выясняется причина его возникновения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районной центре Валки Харьковской области в субботу вечером произошел масштабный пожар.

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