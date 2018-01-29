В Киеве вновь стреляли, погиб один человек - ФОТО

В результате инцидента погиб один человек. Еще один получил ранения и скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции столицы, правоохранителям позвонили очевидцы и сообщили, что на улице Лагерная в Шевченковском районе около полудня слышали выстрелы. Уже на месте полиция установила, что два человека получили огнестрельные ранения. Один из них скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте работают наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы.

Они устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранения мужчин, - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем очевидцы рассказали, что на трамвайной остановке возле станции метро "Берестейская" было слышно около семи выстрелов. Конфликт, скорее всего, произошел внутри или возле павильона компании "Фаворит спорт", которая занимается организацией ставок на спортивные состязания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в спальном районе Харькове в понедельник утром, 29 января, возле супермаркета прогремел взрыв. В результате инцидента травмы получили два человека. Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, информация о взрыв возле магазина на улице Клочковской поступила в полицию сегодня около десяти часов утра.