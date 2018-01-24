Киев лидирует в рейтинге самых высоких зарплат

По его словам, наибольшая средняя зарплата зафиксирована в Киеве - 11 тыс. 643 грн. Также снаибольший коэффициент зарплат зарегистрирован в Киевской области, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской - в среднем 7 тыс. 400 грн.

Примечателен рост зарплаты за последний год в Закарпатской области, из-за желания работодателей удержать квалифицированных сотрудников.

Также руководитель службы подчеркнул, что большой проблемой трудовой миграции является низкий уровень зарплаты во многих сферах.

"Сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей - это около 3 тыс. 700 грн по данным Госстата", - сказал он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", за последние десять месяцев 2017 г. реальные зарплаты украинцев выросли на 18,9%. В Украине рост реальной заработной платы за январь - октябрь 2017 г. составляет 18,9% - это в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.