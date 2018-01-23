В Киеве на ходу загорелась фура

К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. Как сообщают очевидцы, у автомобиля во время движения загорелся моторный отсек.

Спасатели, получив вызов о возгорании, сразу же выехали на место происшествия. Вместе с тем необходимости тушить грузовик уже не было. Водитель самостоятельно ликвидировал огонь с помощью огнетушителей.

В результате инцидента образовалась большая пробка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 20 января на улице Богатырской произошло смертельное ДТП. На одном из пешеходных переходов на полной скорости грузовик насмерть сбил мужчину, который пересекал дорогу в установленном порядке месте.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые констатировали смерть мужчины.