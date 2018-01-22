В КГГА заверили, что мост на Комарова после обвала не пострадал

Это была мостовая конструкция на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщения в СМИ о том, что якобы обвалилась часть конструкции путепровода на проспекте Комарова, являются неточными. На самом деле "просела" часть конструкции строительных лесов, которые поддерживали мост. Однако мост не пострадал, - заверил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за неосторожное движение грузовика в понедельник, 22 января, были повреждены строительные леса, которые поддерживали мост. На место аварии оперативно прибыли специалисты компании по обслуживанию данного путепровода. Последствия ДТП специалисты должны устранить в кратчайшие сроки.