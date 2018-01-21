В Киеве этой ночью один из троллейбусов изменит маршрут

Ночной троллейбусный маршрут №91Н в ночь на понедельник, 22 января, изменит свой маршрут.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" приняло такое решение в связи с переносом управляемого стрелочного узла на троллейбусной линии в районе Керченской площади.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской государствтенной администрации,
движение маршрута № 91Н будет организовано по сокращенной схеме: железнодорожный вокзал "Центральный" - улица Антоновича - бульвар Дружбы народов - проспект Соборности - улицы Строителей - проспект Освободителей - бульвар Перова - улицы Серова.
В обратном направлении маршрут буде проходить по действующей схеме движения.
Напомним, как сообща УРА-Информ, киевские власти решили перекрыть станцию метро " Театральная" из-за празднования Дня Соборности Украины.
Таким образом, станция в восемь часов утра будет закрыта на выход из подземного перехода станции "Театральная" к Музею истории Киева.