В Киеве этой ночью один из троллейбусов изменит маршрут

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" приняло такое решение в связи с переносом управляемого стрелочного узла на троллейбусной линии в районе Керченской площади.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государствтенной администрации,

движение маршрута № 91Н будет организовано по сокращенной схеме: железнодорожный вокзал "Центральный" - улица Антоновича - бульвар Дружбы народов - проспект Соборности - улицы Строителей - проспект Освободителей - бульвар Перова - улицы Серова.

В обратном направлении маршрут буде проходить по действующей схеме движения.

Напомним, как сообща УРА-Информ, киевские власти решили перекрыть станцию метро " Театральная" из-за празднования Дня Соборности Украины.

Таким образом, станция в восемь часов утра будет закрыта на выход из подземного перехода станции "Театральная" к Музею истории Киева.