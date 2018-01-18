07:29 18.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть просит водителей не ездить в центр на личном транспорте

Киевская городская государственная администрация призывает водителей в ближайшие дни воздержаться от поездок в центр города на собственном транспорте.

Столичная власть просит водителей не ездить в центр на личном транспорте

Синоптики в ближайшее время снова прогнозируют снегопады, поэтому движение транспорта на улицах столицы будет затруднено. Об этом говорится в заявление заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтян, распространенного в четверг утром, 18 января, пресс-службой городской администрации.

Он также заверил, что сейчас на дорогах работает снегоуборочная техника, однако чтобы она могла выполнять свою работу, администрация просит горожан и гостей по возможности пользоваться общественным транспортом.

Давтян также напомнил, что с нуля часов сегодняшнего дня ограничен въезд в столицу большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям. Ограничение продлится на период снегопада. Вместе с тем в КГГА призвали водителей не парковаться на тротуарах города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в четверг, 18 января, в связи с перемещением активного циклона с Балкан в большинстве северных, центральных и южных областей страны ожидаются сложные погодные условия.

По данным украинского гидрометцентра в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается сильный мокрый снег, временами с дождем, метели, местами очень сильные осадки, налипание мокрого снега, в южных и центральных областях местами гололед, на остальной территории небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

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