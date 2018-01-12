Число заболевших корью в столице выросло до 74 человек

Среди заболевших 57 детей возрастом до 17 лет, а также 17 взрослых. Как сообщает пресс-служба главного управления Государственной продпотребслужбы города Киева, самое высокое число больных зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет - 46,5%.

Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрированы 17 случаев, детей школьного возраста - 30 случаев.

При этом в ведомстве заверили, что на данный момент профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся в более чем 50 дошкольных и общеобразовательных учебных учреждениях.

Напомним, ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве продолжает расти количество заболевших корью. Так, по состоянию на четверг число больных возросло до 66 человек, из них 54 - дети.