16:57 11.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева проходит спецоперация силовиков - ФОТО

На бульваре Дружбы народов в столице Украины проводится спецоперация с участием вооруженных автоматами полицейских и специалистов-взрывотехников.

В центре Киева проходит спецоперация силовиков - ФОТО

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

По информации ведомства, неподалеку от Печерского моста на бульваре Дружбы Народов находятся 36 сейчас автомобилей. Кроме того, на месте спецоперации перебывают, по меньшей мере, двадцать правоохранителей.

"Патрульные полицейские и взрывотехники сейчас возле Печерского суда", - сказано в сообщении.

В настоящее время пресс-служба полиции Киева пока отказывается комментировать ситуацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками СБУ совместно с прокуратурой АР Крым в столице выявили пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины.

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