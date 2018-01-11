В центре Киева проходит спецоперация силовиков - ФОТО

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

По информации ведомства, неподалеку от Печерского моста на бульваре Дружбы Народов находятся 36 сейчас автомобилей. Кроме того, на месте спецоперации перебывают, по меньшей мере, двадцать правоохранителей.

"Патрульные полицейские и взрывотехники сейчас возле Печерского суда", - сказано в сообщении.

В настоящее время пресс-служба полиции Киева пока отказывается комментировать ситуацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками СБУ совместно с прокуратурой АР Крым в столице выявили пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины.