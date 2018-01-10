Полиция задержала киевлянина, "заминировавшего" электричку

Об этом в Facebook сообщила полиция Киевской области.

Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу 102 и сообщил, что в электропоезде Киев – Фастов лежит взрывчатка. В ходе проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, которые выяснили откуда именно поступил телефонный звонок.

Злоумышленником оказался 48-летний киевлянин. Он объяснил, что звонил в полицию от скуки.

По данному факту открыто уголовное производство УК Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Харькова уже провела осмотр шести этажей здания. В Харькове эвакуировали примерно 240 человек – по причине сообщения минировании общежития.