Полиция задержала киевлянина, "заминировавшего" электричку

Столичная полиция задержала мужчину, который 9 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о минировании электрички сообщением Киев – Фастов.
Об этом в Facebook сообщила полиция Киевской области.
Как выяснилось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу 102 и сообщил, что в электропоезде Киев – Фастов лежит взрывчатка. В ходе проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.
Благодаря слаженным действиям правоохранителей, которые выяснили откуда именно поступил телефонный звонок.
Злоумышленником оказался 48-летний киевлянин. Он объяснил, что звонил в полицию от скуки.
По данному факту открыто уголовное производство УК Украины.
Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Харькова уже провела осмотр шести этажей здания. В Харькове эвакуировали примерно 240 человек – по причине сообщения минировании общежития.