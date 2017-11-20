В столице семь жилых домов остались без воды

Так, водоснабжения лишились в Святошинском районе дома, что на улице Жолудева, 6, 6-Б, 6-Е, 8, 8-А, а также на ул. Академика Королева, 4, 2/12. Такие данные распространили в ПАО "АК "Киевводоканал" – уточнили в КГГА. Данные же об утечке воды из подводной трубы 160 мм по ул. Жолудева, 6-Е поступили 20 ноября, после двух часов ночи.

Аварийная бригада "Киевводоканала" прибыла на место инцидента. Авария вскоре была локализована, а место утечки было ограждено. На данный момент работники "Киевводоканала" ведут подготовительные работы к устранению этой аварии.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине были обесточены 11 населенных пунктов.