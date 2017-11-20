В Киеве снова залили цементом Вечный огонь

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киева.

По словам правоохранителей, Вечный огонь залили цементом и поставили крест этой ночью, 19 ноября. В данный момент на месте работает полиция, которая разыскивает злоумышленников.

Стоить добавить, что 7 ноября Вечный огонь в Киеве также заливали цементом. Тогда об осквернении памятника в полицию сообщил прохожий, увидевший, что Вечный огонь залит цементом. Позже по факту инцидента столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скульптуры ставшие визитной карточкой города, все чаще страдают от разрушений вандалами. Чаще всего от вандализма страдают сказочные персонажи Пейзажной аллеи, памятник Пионтковскому, скульптура Самсона и другие.