Общине Киева возвращена земля на 270 миллионов гривен

Высший хозяйственный суд оставил в силе решение относительно возвращения территориальной общине столицы земель стоимостью 270 млн гривен. Об этом данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Речь - о зоне охраняемого ландшафта музея архитектуры и быта Украины. Указанные земельные участки культурного назначения общей площадью 102 га в соответствии с ст. 83 Земельного кодекса не могут передаваться в частную собственность. На этой территории была реализована схема незаконного присвоения земли.

Как сообщал УРА-Информ, Украина отсудила на границе 51 участок.