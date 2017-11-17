19:42 17.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Общине Киева возвращена земля на 270 миллионов гривен

Площадь возвращенных участков земли составляет более 102 гектаров.

Общине Киева возвращена земля на 270 миллионов гривен

Высший хозяйственный суд оставил в силе решение относительно возвращения территориальной общине столицы земель стоимостью 270 млн гривен. Об этом данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Речь - о зоне охраняемого ландшафта музея архитектуры и быта Украины. Указанные земельные участки культурного назначения общей площадью 102 га в соответствии с ст. 83 Земельного кодекса не могут передаваться в частную собственность. На этой территории была реализована схема незаконного присвоения земли.

Как сообщал УРА-Информ, Украина отсудила на границе 51 участок


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