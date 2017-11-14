В столице бастуют работники морга

Отмечается, что причиной забастовки является отсутствия отопления и горячей воды в помещении учреждения, которой нет еще с лета. Из-за этого многие сотрудники болеют и не в силах терпеть холод.

Также в помещении, которое морг снимает в соседней медицинской Академии последипломного образования, тоже холодно. По коридорам прогуливаются студенты и преподаватели в куртках и шубах.

Как расскали работники морга, трактор аварийной бригады "Киевэнерго" раскопал яму в 200 метрах от здания Академии – произошел прорыв трубы теплоносителя. По словам рабочих, заваривать ее нет смысла, ведь нужна новая труба. В то же время, когда ее привезут неизвестно.

Тем временем из-за забастовок, киевляне не могут получить в морге ни тела, ни справки о смерти родных и близких, поэтому вынуждены переносить время похорон.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", страйк в Афинах связан с решением о включении компании-управленца метрополитена в фонд приватизации государственных активов. Так, в Афинах по причине проводимого страйка на сутки метро прекратит свою работу.