В Киеве со вторника начинает работу муниципальная стража - ФОТО

Она будет патрулировать столицу и присматривать за общественным порядком. Об этом на своей странице в Fаcebook сообщил председатель Подольской районной государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, вчера был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве полиции, райадминистрации и общественным формированием "Муниципальная стража". Согласно документу стража начнет работать на Андреевском спуске и центральной части района, а дальше она охватит всю территорию района.

Надеюсь на хорошие результаты такого сотрудничества, - написал Мондриевский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце сентября Киевская городская рада создала коммунальное предприятие " Муниципальная охрана". Предполагается, что предприятие будет обеспечивать надлежащую охрану коммунального имущества территориальной общины города Киева и предоставлять услуги охраны другим субъектам хозяйствования.