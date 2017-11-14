08:32 14.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве со вторника начинает работу муниципальная стража - ФОТО

В столичном Подольском районе со вторника, 14 ноября, появится муниципальная стража.

В Киеве со вторника начинает работу муниципальная стража - ФОТО

Она будет патрулировать столицу и присматривать за общественным порядком. Об этом на своей странице в Fаcebook сообщил председатель Подольской районной государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, вчера был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве полиции, райадминистрации и общественным формированием "Муниципальная стража". Согласно документу стража начнет работать на Андреевском спуске и центральной части района, а дальше она охватит всю территорию района.

Надеюсь на хорошие результаты такого сотрудничества, - написал Мондриевский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце сентября Киевская городская рада создала коммунальное предприятие " Муниципальная охрана". Предполагается, что предприятие будет обеспечивать надлежащую охрану коммунального имущества территориальной общины города Киева и предоставлять услуги охраны другим субъектам хозяйствования.


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