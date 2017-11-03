Киевлян предупредили о возможном отключении холодной воды

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, без водоснабжения могут остаться дома:

С 21:00 третьего ноября до 7:00 четвертого ноября- на ул.Набережно-Корчеватской, 10-56 (19 домов), 13-23 (частные жилые дома), 56/66, 68 (поликлиника), 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94, 94-А (школа), 96, ул.Новопироговской, 19, 21, 23, 25, 25/2, 27, 27/2, 29, 31, 33 (жилые дома);

И с 21:00 четвертого ноября до 11:00 пятого ноября на ул.Антоновича, 84, 100, 102, 104, 106, 108 (детский сад) 110, 112, 114, 116, ул.Лабораторная, 28 и ул.Лыбедская, 22.

Также, в "Киевводоканале" напомнили о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевский Хозяйственный суд начнет рассматривать дела по возвращению городу компаний "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал". Рассмотрение дела начнется по иску столичной прокуратуры. Прокуратура требует вернуть киевской общине стратегически важных для жизнедеятельности города предприятий.