16:39 02.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице в 16-ти медучреждениях можно сделать прививку от гриппа

Прививки столичным жителям делают вне зависимости от места жительства.

В столице в 16-ти медучреждениях можно сделать прививку от гриппа

Так, вакцинацию против гриппа сейчас можно пройти в 16 городских учреждениях здравоохранения. Такие данные распространил замглавы КГГА - Николай Поворозник – в ходе проверки наличия вакцин от гриппа в аптеках "Фармация".

Согласно его словам – сейчас вакцинация – это наиболее эффективный метод для профилактики гриппа. На данный момент пройти вакцинацию можно сразу в 16-ти учреждениях здравоохранения. И аптеки этих учреждений вакцинами обеспечены. Также при необходимости их закупят дополнительно.

Как сообщал УРА-Информ, за неделю 162 тысячи украинцев заболели гриппом.


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