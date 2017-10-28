В центре Киева расстреляли мужчину

Отмечается, что в ресторане "Сушия" по адресу Коновальца, 44 произошла стрельба.

Двое мужчин кавказкой внешности, ворвались в заведение и начали стрелять в посетителя. Затем они сбежали из ресторана в неизвестном направлении.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в голову, его забрала" скорая ". Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами. Оперативники разыскивают подозреваемых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей. Правоохранители объявили план-перехват в городе.