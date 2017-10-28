23:55 28.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева расстреляли мужчину

В Киеве неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей. Об этом в субботу, 28 октября, сообщила пресс-служба полиции Киева.

В центре Киева расстреляли мужчину

Отмечается, что в ресторане "Сушия" по адресу Коновальца, 44  произошла стрельба.

Двое мужчин кавказкой внешности, ворвались в заведение и начали стрелять в посетителя. Затем они сбежали из ресторана в неизвестном направлении.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в голову, его забрала" скорая ". Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами. Оперативники разыскивают подозреваемых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей. Правоохранители объявили план-перехват в городе.

 


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