В столице произошло ДТП: пострадала женщина

Так, по итогам аварии, которая произошла в столице на пересечении проспекта Правды и Газопроводной, пострадала женщина. Известно, что произошло столкновение автобуса Mitsubishi и автмобиля Daewoo Nexia. Про это сообщили представители dtp.kiev.ua.

Согласно предварительным данным - водитель автобуса марки Mitsubishi ехал по главной дороге по просп. Правды, планируя повернуть налево на Газопроводную. При этом водитель Nexia ехал по Газопроводной и собирался проехать прямо, однако он не предоставил приоритет автобусу, не затормоши вовремя и случилось столкновение.

Как сообщал УРА-Информ, три грузовика столкнулись под Одессой.