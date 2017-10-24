В столице руководство госпредприятия украло 23 миллиона гривен

Работники СБУ разоблачили на хищении 23 миллионов гривен руководство предприятия -"Киевмашсервис". Про это речь идет в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно информации следствия, фактически нефункционирующее предприятие было вправе сдавать в аренду свое имущество, не применяемое в деятельности, 70% дохода от этой аренды следовало передать в госбюджет.

Начиная с 2013 г. руководство подписывало соглашения хранения и аренды с коммерческой структурой - без одобрения органов управления. По итогам дельцы по факту бесплатно использовали имущество, а также три гектара земель. Урон страны от таких действий – около 23-ех миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, украинские госпредприятия уже сгенерировали убытков на 87 миллиардов гривен.