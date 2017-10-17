В столице авто загорелось на ходу

Известно, что данная машина выгорела в итоге полностью. Такие данные распространили в dtp.kiev.ua. Известно, что данный автомобиль загорелся в городе на перекрестке улиц Миропольской, а также Алишера Новои.

По словам водителя – вдруг начало пахнуть газом и авто начало гореть. Водитель в результате не пострадал, однако авто выгорело. На место прибыли работники ГСЧС, а также скорая и патрульные.

Как сообщал УРА-Информ, в столице внедорожник сбил пешехода, который по итогам ДТП умер. Это произошло на проспекте Победы. Выяснилось, что человек решил просто перейти автодорогу в запрещенном месте.