20:34 13.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В КГГА рассказали о борьбе с нелегальными заправками

Киевские власти сосредоточили усилия, чтобы свести к минимуму присутствие в столице незаконного газозаправочного бизнеса.

В КГГА рассказали о борьбе с нелегальными заправками

Эти сведения в рамках конференции LPG распространил  первый замглавы КГГА Геннадий Плис. Он уверен, что борьба с незаконным газозаправочным бизнесом, которую проводит КГГА – удачна, и никто не планирует останавливаться на достигнутом.

На данный момент нелегальные и опасные станции по заправке газом периодически возникают в разных районах города. Их демонтировали, одднако они вновь появляются. И лишь при каденции мэра В. Кличко процесс "восстановления" сейчас снижается.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017 г. жители Сырца просили про демонтаж нелегальной автозаправки.


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