В КГГА рассказали о борьбе с нелегальными заправками

Эти сведения в рамках конференции LPG распространил первый замглавы КГГА Геннадий Плис. Он уверен, что борьба с незаконным газозаправочным бизнесом, которую проводит КГГА – удачна, и никто не планирует останавливаться на достигнутом.

На данный момент нелегальные и опасные станции по заправке газом периодически возникают в разных районах города. Их демонтировали, одднако они вновь появляются. И лишь при каденции мэра В. Кличко процесс "восстановления" сейчас снижается.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017 г. жители Сырца просили про демонтаж нелегальной автозаправки.