В Киеве СБУ задержала торговца оружием

Правоохранители также разоблачили, что местный житель наладил подпольное изготовление и переоснащение оружия.

Оперативники изъяли у него два нарезные карабины и три тысячи патронов, более двадцати трех тысяч капсул к патронам, почти тридцать килограммов пороха и специальное орудие для их изготовления.

Сейчас, продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Запорожской области правоохранители задержали солдата ВСУ, который сбывал огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы. Военнослужащий с целью собственного обогащения за 19 тыс гривен предоставил местному жителю пистолет Макарова, гранату РГД-5, а также более 15 патронов и боеприпасов.