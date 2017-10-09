11:33 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве СБУ задержала торговца оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве задержали местного жителя по подозрению в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в соцсети Facebook.

В Киеве СБУ задержала торговца оружием

Правоохранители также разоблачили, что местный житель наладил подпольное изготовление и переоснащение оружия.

Оперативники изъяли у него два нарезные карабины и три тысячи патронов, более двадцати трех тысяч капсул к патронам, почти тридцать килограммов пороха и специальное орудие для их изготовления.

Сейчас, продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Запорожской области правоохранители задержали солдата ВСУ, который сбывал огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы. Военнослужащий с целью собственного обогащения за 19 тыс гривен предоставил местному жителю пистолет Макарова, гранату РГД-5, а также более 15 патронов и боеприпасов.


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