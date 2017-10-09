В КГГА рассказали о решении проблемы горячего водоснабжения

Такая информация поступила девятого октября от замглавы КГГА - Петра Пантелеева. Согласно его словам – власть города уверена в том, что со стартом сезона отопления в городе вопрос снабжения горячей водой населения будет обязательно решен по всем домам – на 100 процентов.

Также он отметил, что на сегодняшний день в Киеве имеются дома, в которых вообще отсутствует горячее водоснабжение. Причина этого – повреждения сетей горячего водоснабжения, либо же теплосетей.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве девятого октября начался сезон отопления – топить начали в объектах социальной инфраструктуры.