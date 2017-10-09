16:32 09.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные правоохранители выявили пять тысяч фактов мошенничества

За полгода в 2016 г. было выявлено примерно семь тысяч случаев мошенничества.

Столичные правоохранители выявили пять тысяч фактов мошенничества

Так, столичные правоохранители в течение первого полугодия 2017 г. выявили примерно пять тыс. случаев мошенничества. Про это идет речь "Топ-5 мошеннических схем ". Выяснилось, что за первое полугодие киевская полиция выявила пять тысяч фактов различного мошенничества – хотя за аналогичный период 2016 г. было выявлено семь тысяч случаев мошенничества.

По словам столичных правоохранителей - большинство фактов мошенничества в 2017 г. замечено в Шевченковском районе, а также в Деснянском, Днепровском и, наконец, в Дарницком районах.

Как сообщал УРА-Информ, в июне 2017 г. столичные правоохранители задержали участников преступной группировки.


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