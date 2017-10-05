23:47 05.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева в субботу из-за велосоревнований ограничат движение

В центре Киева в субботу, 7 октября 2017 года, местные власти ограничат движение.

В центре Киева в субботу из-за велосоревнований ограничат движение

Такое решение принято из-за соревнований по велосипедному спорту. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с проведением в столице соревнований по велосипедному спорту "Red bull - Властелин Горы 2017" на ряде улиц будет ограничено движение всех видов транспорта.

В частности, движение будет ограничено с полудня и до девяти часов вечера по маршруту: Андреевский спуск, 5/31 - треугольник на углу Андреевского спуска, улица Владимирской и улица Десятинной с предварительным сбором участников на улице Боричев Ток, 27 - улица Боричев Ток, 35-А.

В связи с чем в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует указанными улицами, будут внесены изменения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве ограничат движение на Столичном шоссе до 7 октября в связи с дорожными работами.


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