В центре Киева в субботу из-за велосоревнований ограничат движение

Такое решение принято из-за соревнований по велосипедному спорту. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в связи с проведением в столице соревнований по велосипедному спорту "Red bull - Властелин Горы 2017" на ряде улиц будет ограничено движение всех видов транспорта.

В частности, движение будет ограничено с полудня и до девяти часов вечера по маршруту: Андреевский спуск, 5/31 - треугольник на углу Андреевского спуска, улица Владимирской и улица Десятинной с предварительным сбором участников на улице Боричев Ток, 27 - улица Боричев Ток, 35-А.

В связи с чем в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует указанными улицами, будут внесены изменения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве ограничат движение на Столичном шоссе до 7 октября в связи с дорожными работами.