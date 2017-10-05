12:10 05.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В аэропорту "Борисполь" пройдут антитеррористические учения

Учения в "Борисполе" пройдут на одном из законсервированных терминалов.

В аэропорту

Так, работники СБУ вскоре проведут специальные антитеррористические учения - в столичном международном аэропорту "Борисполь". Такие данные распространила пресс-служба управления СБУ региона – при помощи страницы в Facebook.

Так, пятого октября в 14:00 группа Антитеррористического центра при ГУ СБУ в столице и Киевской области устроит плановое специальное учение - на базе аэропорта "Борисполь" – отметили в СБУ. Тренировки пройдут на одном из законсервированных терминалов. Они не будут помехой осуществлению плановых рейсов, а также передвижению пассажиров аэропорта.

Как сообщал УРА-Информ, в СБУ сообщили про выдворение из Украины журналиста НТВ.


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