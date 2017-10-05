Кличко призывает правоохранителей решить вопрос с АЗС на Ревуцкого

Про это сообщил недавно мэр Киева Виталий Кличко – передали в пресс-службе мэра города. По словам Кличко – он считает подобную ситуацию с решением проблемы силовыми методами – недопустимой. Мэр уверен, что правоохранители должны срочно разобраться с проблемой и все выяснить. Про это уже говорили с прокурором столицы – относительно событий на улице Ревуцкого в Дарнице - четвертого октября.

Как сообщал УРА-Информ, четвертого октября в столице прошла акция – против строительства на улице Ревуцкого автозаправочной станции.