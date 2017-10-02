Киеву доверили принять Конгресс WBC

Первым из них стало решение доверить Киеву проведение следующего, 56-го по счету, Конгресса Всемирного боксерского совета в 2018-м году.

Об этом сообщил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов на своей странице себя в Facebook.

Представлять Украину на Конгрессе в Баку будут: Михаил Завьялов, вице-президент Лиги Алина Шатерникова, а также "вечный" чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко и экс-чемпион мира Виктор Постол.

Добавим, что конгресс WBC - важное и престижное событие в жизни самой уважаемой боксерской организации.

На каждый Конгресс съезжаются представители всех стран-членов и просто боксерские знаменитости со всей планеты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).