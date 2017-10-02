14:57 02.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100175209:nastya

Киеву доверили принять Конгресс WBC

Стартовал ежегодный Конгресс Всемирного боксерского совета WBC, в столице Азербайджана Баку, на котором ожидается принятия ряда важных решений.

Киеву доверили принять Конгресс WBC

Первым из них стало решение доверить Киеву проведение следующего, 56-го по счету, Конгресса Всемирного боксерского совета в 2018-м году.

Об этом сообщил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов на своей странице себя в Facebook.

Представлять Украину на Конгрессе в Баку будут: Михаил Завьялов, вице-президент Лиги Алина Шатерникова, а также "вечный" чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко и экс-чемпион мира Виктор Постол.

Добавим, что конгресс WBC - важное и престижное событие в жизни самой уважаемой боксерской организации.

На каждый Конгресс съезжаются представители всех стран-членов и просто боксерские знаменитости со всей планеты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив