18:23 30.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Набережном шоссе ограничат движение

Движение автотранспорта будет ограничено в столице вскоре – по причине выполнения работ по капремонту.

На Набережном шоссе ограничат движение

Так, в Киеве с октября 2017 г. ограничат передвижение автотранспорта - на участке Набережного шоссе. Такие данные распространила пресс-служба "Киевавтодора" в социальной сети Facebook. Начиная с октября по причине проведения работ по капремонту столичного Набережного шоссе движение авто на участке от станции "Днепр" в сторону столичной Почтовой площади должны будут закрыть.

Движение автотранспорта на указанном участке организуют по встречному направлению – также указано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице были изменены некоторые троллейбусные маршруты.


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