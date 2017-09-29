В центре Киева столкнулись пять автомобилей

В центре Киева сегодня 29 сентября, столкнулись пять автомобилей, в результате аварии пострадал один из водителей.
Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По словах полицейских, масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло около часу дня в центре города.
Происшествие случилось на улице Большой Васильковской, возле ресторана Eshak, в аварию попало пять автомобилей: Lexus, Mitsubishi, Toyota, Nissan и Acura.
Как отмечается, Toyota и Acura вероятно ехали в попутном направлении и столкнулись между собой, другие машины были припаркованы рядом и после столкновения с Acura в них влетел автомобиль Toyota.
Добавим, что водителя Toyota госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
В данное время устанавливаются все причины дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", тяжелое ДТП зафиксировано под Киевом. Так, авария произошла на Житомирской трассе, лобовое столкновение фуры, а также Мерседеса Спринтер произошло в 20 километрах от столицы.