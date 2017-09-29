В центре Киева столкнулись пять автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

По словах полицейских, масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло около часу дня в центре города.

Происшествие случилось на улице Большой Васильковской, возле ресторана Eshak, в аварию попало пять автомобилей: Lexus, Mitsubishi, Toyota, Nissan и Acura.

Как отмечается, Toyota и Acura вероятно ехали в попутном направлении и столкнулись между собой, другие машины были припаркованы рядом и после столкновения с Acura в них влетел автомобиль Toyota.

Добавим, что водителя Toyota госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

В данное время устанавливаются все причины дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", тяжелое ДТП зафиксировано под Киевом. Так, авария произошла на Житомирской трассе, лобовое столкновение фуры, а также Мерседеса Спринтер произошло в 20 километрах от столицы.