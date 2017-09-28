Станцию "Полевая" скоростного трамвая закроют на ремонт

Так, станцию планируется закрыть на ближайшие выходные – по причине ремонта. Об этом передала недавно пресс-служба столичной администрации (КГГА). Согласно сообщению – в выходные – 30-го сентября и первого октября – будет закрыта для входа и выхода пассажиров станция "Полевая", что от Борщаговской линии трамвая.

Станцию хотят закрыть по причине ремонта вестибюля станции – также говорится в сообщении. В указанный период трамваи номер 1 и номер 3 станут проезжать эту станцию без остановки на ней.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее возобновили движение трамваев номер 12.