13:37 26.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве официально зарегистрировано 2,9 миллионов жителей

 

По состоянию на 1 августа в Киеве официально проживают 2 миллиона 926 тысяч 930 человек.

В Киеве официально зарегистрировано 2,9 миллионов жителей

Такие данные во вторник, 26 сентября, опубликовало на своей сайте Главного управления статистики. По данным ведомства, постоянное же население украинской столицы несколько меньше.

На 1 августа эта цифра составляла 2 миллиона 885 тысяч 623 человека. При этом больше всего людей живут в Соломенском районе, меньше всего - на Печерске.

В целом люди распределились в городе следующим образом:

В Госстате также напомнили, что всего в Украине проживают 42,456 миллионов украинцев.

В службе статистики отметили, что "расчеты численности населения осуществлялись на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места проживания".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко отмечал, что на сегодняшний день, по информации операторов связи, в Киеве проживают около четырех миллионов человек.


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