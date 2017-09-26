В Киеве официально зарегистрировано 2,9 миллионов жителей

Такие данные во вторник, 26 сентября, опубликовало на своей сайте Главного управления статистики. По данным ведомства, постоянное же население украинской столицы несколько меньше.

На 1 августа эта цифра составляла 2 миллиона 885 тысяч 623 человека. При этом больше всего людей живут в Соломенском районе, меньше всего - на Печерске.

В целом люди распределились в городе следующим образом:

В Госстате также напомнили, что всего в Украине проживают 42,456 миллионов украинцев.

В службе статистики отметили, что "расчеты численности населения осуществлялись на основе имеющихся административных данных о государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места проживания".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко отмечал, что на сегодняшний день, по информации операторов связи, в Киеве проживают около четырех миллионов человек.