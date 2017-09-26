На столичном Железнодорожном шоссе будут перекрыто движение транспорта

Тут продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия. Как сообщает пресс-служба "Киевавтодора", на участке от улицы Михаила Бойчука к Надднепрянского шоссе будет закрыто движение транспорта каждую ночь начиная с десяти часов вечера и до шести часов утра.

Ремонтные работы будут завершены до 8 октября, - заверили в ведомстве.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичные власти заверили, что работы по образованию музея на Почтовой площади ведутся согласно графику. Также по плану ведутся работы по строительству многофункционального комплекса, а также реконструкции транспортной развязки.